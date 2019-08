மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன் - புதிய நீதிக்கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம் பேட்டி + "||" + In the election campaign Promises made Definitely accomplished New Justice Party Leader A.C. Shanmugam Interview

தேர்தல் பிரசாரத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன் - புதிய நீதிக்கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம் பேட்டி