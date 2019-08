மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஒன்றிணைந்து மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + The Collector's talk is to get the people together and fully implement the rainwater harvesting project

மக்கள் ஒன்றிணைந்து மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு