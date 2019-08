மாவட்ட செய்திகள்

பவானிசாகர் பாலத்தை கட்டித்தரக்கோரி அமைச்சர்களை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் கோரிக்கை + "||" + Women demand for blockade of Ministers building construction of Bhawanisagar Bridge

பவானிசாகர் பாலத்தை கட்டித்தரக்கோரி அமைச்சர்களை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் கோரிக்கை