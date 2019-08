மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 45 அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் 81 புதிய பாடப்பிரிவுகள் இந்த கல்வி ஆண்டு முதல் தொடக்கம் - அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல் + "||" + 81 New Courses in 45 Government Arts and Science Colleges in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 45 அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் 81 புதிய பாடப்பிரிவுகள் இந்த கல்வி ஆண்டு முதல் தொடக்கம் - அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல்