மாவட்ட செய்திகள்

முல்லை பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பது எப்போது? கலெக்டர் ராஜசேகர் பதில் + "||" + When is the water opened from the Mullaperiyar Dam? Collector Rajasekhar's answer

முல்லை பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பது எப்போது? கலெக்டர் ராஜசேகர் பதில்