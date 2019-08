மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகரில் கல்வித்துறையில் அதிகாரிகள் பணி நியமனத்தில் தொடரும் குழப்பம்; மாணவ- மாணவிகள் பாதிக்கும் நிலை + "||" + In Virudhunagar Confusion in the appointment of officers in the field of education; Affecting students

விருதுநகரில் கல்வித்துறையில் அதிகாரிகள் பணி நியமனத்தில் தொடரும் குழப்பம்; மாணவ- மாணவிகள் பாதிக்கும் நிலை