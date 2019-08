மாவட்ட செய்திகள்

பவானிசாகர் அருகே கிராமத்துக்குள் புகுந்து ஆட்டை அடித்துக்கொன்ற சிறுத்தை; பொதுமக்கள் பீதி + "||" + A leopard who infiltrates the village and kills a goat; The public panic

