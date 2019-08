மாவட்ட செய்திகள்

மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்காமல் குப்பையில் வீசப்பட்ட சத்து மாத்திரைகள் + "||" + Tossed in the trash without giving nutrient tablets to students

மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்காமல் குப்பையில் வீசப்பட்ட சத்து மாத்திரைகள்