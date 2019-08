மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் மண்டல அலுவலகங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும்; மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Regional offices should be established in rural development; Resolution at State General Committee Meeting

ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் மண்டல அலுவலகங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும்; மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்