மாவட்ட செய்திகள்

10 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தன்னார்வ இளைஞர்கள் பராமரிப்பு பணியில் தீவிர கவனம் செலுத்த முடிவு + "||" + Amateur youths involved in planting 10 thousand saplings decided to give serious attention to the care work

10 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தன்னார்வ இளைஞர்கள் பராமரிப்பு பணியில் தீவிர கவனம் செலுத்த முடிவு