மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியை அழைத்து சென்று விடுவதாக கூறியதால் ஆத்திரம்: வாலிபருக்கு கத்திக்குத்து, பனியன் நிறுவன தொழிலாளி கைது + "||" + Furious as he says he would take his wife: Stabbing a young man, Banyan company worker arrested

மனைவியை அழைத்து சென்று விடுவதாக கூறியதால் ஆத்திரம்: வாலிபருக்கு கத்திக்குத்து, பனியன் நிறுவன தொழிலாளி கைது