மாவட்ட செய்திகள்

மீன்கள் மீதான ஜி.எஸ்.டி. வரியை ரத்து செய்யக்கோரி ராமேசுவரத்தில் படகுகள் கடலுக்கு செல்லவில்லை; அமைச்சரிடம், மீனவர்கள் மனு கொடுக்க முடிவு + "||" + Request to cancel the GST tax on fishes Rameshwaram boats do not go to sea

மீன்கள் மீதான ஜி.எஸ்.டி. வரியை ரத்து செய்யக்கோரி ராமேசுவரத்தில் படகுகள் கடலுக்கு செல்லவில்லை; அமைச்சரிடம், மீனவர்கள் மனு கொடுக்க முடிவு