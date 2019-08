மாவட்ட செய்திகள்

13 மாவட்டங்களில் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தலைமை செயலாளர் தலைமையில் குழு; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Committee headed by the Chief Secretary to eliminate the water invasions in 13 districts

13 மாவட்டங்களில் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தலைமை செயலாளர் தலைமையில் குழு; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு