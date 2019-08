மாவட்ட செய்திகள்

காமராஜர் ஆட்சிக்காலத்தில் 27 ஆயிரம் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன; பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி தலைவர் என்.ஆர். தனபாலன் பேச்சு + "||" + During the Kamarajar regime, 27 thousand schools were opened

காமராஜர் ஆட்சிக்காலத்தில் 27 ஆயிரம் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன; பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி தலைவர் என்.ஆர். தனபாலன் பேச்சு