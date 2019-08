மாவட்ட செய்திகள்

கண்மாய்களில் மண் அள்ளுவதில் விதிமீறலை கண்காணிக்க குழு உள்ளதா? மதுரை ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Is there a committee to monitor the violation of soil erosion? Madurai Icord QUESTION

கண்மாய்களில் மண் அள்ளுவதில் விதிமீறலை கண்காணிக்க குழு உள்ளதா? மதுரை ஐகோர்ட்டு கேள்வி