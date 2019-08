மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகேசுய உதவிக்குழு பெண் காசாளர் விஷம் குடித்து தற்கொலைரூ.10 லட்சத்தை வாங்கி ஏமாற்றிய காதலன் கைது + "||" + Near Paddy Self Helper Female Cashier Suicide by drinking poison

நெல்லை அருகேசுய உதவிக்குழு பெண் காசாளர் விஷம் குடித்து தற்கொலைரூ.10 லட்சத்தை வாங்கி ஏமாற்றிய காதலன் கைது