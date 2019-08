மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில்சாதிய படுகொலைகளை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்புதிய போலீஸ் கமிஷனர் தீபக் எம்.டாமோர் பேட்டி + "||" + Tirunelveli Appropriate action will be taken to prevent caste killings

நெல்லையில்சாதிய படுகொலைகளை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்புதிய போலீஸ் கமிஷனர் தீபக் எம்.டாமோர் பேட்டி