மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணம் பகுதியில் கொலை செய்த பெண்களின் பிணத்துடன் உல்லாசமாக இருந்த ‘சைக்கோ’ வாலிபர் - பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + In the Arakonam area Amuse with the corpse of murdered women 'Psycho' youth Sensational confession

அரக்கோணம் பகுதியில் கொலை செய்த பெண்களின் பிணத்துடன் உல்லாசமாக இருந்த ‘சைக்கோ’ வாலிபர் - பரபரப்பு வாக்குமூலம்