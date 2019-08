மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில்காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 144 தொகுதிகள் ஒதுக்க தயார்பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அறிவிப்பு + "||" + In the assembly election Ready to allocate 144 constituencies to Congress

சட்டசபை தேர்தலில்காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 144 தொகுதிகள் ஒதுக்க தயார்பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அறிவிப்பு