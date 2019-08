மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில்மாநில அரசிடம் நிதி கோரப்பட்டு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும்கலெக்டர் அக்ரம் பாஷா தகவல் + "||" + The State Government will be requested for funds and relief will be given

அதிகாரிகள் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில்மாநில அரசிடம் நிதி கோரப்பட்டு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும்கலெக்டர் அக்ரம் பாஷா தகவல்