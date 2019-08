மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில், ரசாயன பொருட்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்கக்கூடாது - கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Made of chemical substances Statues of Ganesha Do not dissolve in water bodies

