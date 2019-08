மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணம் நகராட்சியில் சிறிய சந்துகளுக்குள்ளும் சென்று குப்பைகள் அள்ள 30 பேட்டரி வாகனங்கள்;பொதுமக்கள் வரவேற்பு + "||" + In the municipality of Arakkonam Debris scratched 30 Battery Vehicles People are welcome

அரக்கோணம் நகராட்சியில் சிறிய சந்துகளுக்குள்ளும் சென்று குப்பைகள் அள்ள 30 பேட்டரி வாகனங்கள்;பொதுமக்கள் வரவேற்பு