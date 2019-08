மாவட்ட செய்திகள்

திட்டக்குடி அருகே, சத்துணவில் மாணவர்களுக்கு அழுகிய முட்டைகள் வினியோகம் + "||" + Near Thittakudi, For students in nutrition Distribution of rotten eggs

திட்டக்குடி அருகே, சத்துணவில் மாணவர்களுக்கு அழுகிய முட்டைகள் வினியோகம்