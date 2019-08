மாவட்ட செய்திகள்

பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டுகாங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. நிர்மலா காவித் சிவசேனாவில் இணைந்தார் + "||" + Resign from the post and leave Congress MLA Nirmala Kavit Joined Shiv Sena

பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டுகாங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. நிர்மலா காவித் சிவசேனாவில் இணைந்தார்