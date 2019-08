மாவட்ட செய்திகள்

துப்புரவு பணியாளர்கள் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதிகாரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Cleaning personnel safety Instructions to use the equipment are mandatory

