மாவட்ட செய்திகள்

சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில்சிறுமியின் உடலை பெறாமல் தப்பி ஓடிய தம்பதிபோலீஸ் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் + "||" + In the absence of treatment Couple who escaped without getting the girl's body

சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில்சிறுமியின் உடலை பெறாமல் தப்பி ஓடிய தம்பதிபோலீஸ் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள்