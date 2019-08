மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு கையை சங்கிலியால் கட்டியபடி கடலில் 7½ கி.மீ.தூரம் நீந்தி சாதனை படைத்த நாகை மாணவர் + "||" + In the sea as a hand is chained 7½ km distance swim student

ஒரு கையை சங்கிலியால் கட்டியபடி கடலில் 7½ கி.மீ.தூரம் நீந்தி சாதனை படைத்த நாகை மாணவர்