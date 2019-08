மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் நடவடிக்கையால், பட்டாசு தொழில் பிரச்சினைக்கு ஒரு மாதத்தில் நல்ல தீர்வு ஏற்படும் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி உறுதி + "||" + For the fireworks industry issue Good solution will occur in a month

முதல்-அமைச்சரின் நடவடிக்கையால், பட்டாசு தொழில் பிரச்சினைக்கு ஒரு மாதத்தில் நல்ல தீர்வு ஏற்படும் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி உறுதி