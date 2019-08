மாவட்ட செய்திகள்

லஞ்சம் பெற உடந்தை : அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் 2 பேருக்கு ஒரு ஆண்டு சிறை-கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Complaint for bribery: Anganwadi workers sentenced to 2 years in jail

லஞ்சம் பெற உடந்தை : அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் 2 பேருக்கு ஒரு ஆண்டு சிறை-கோர்ட்டு தீர்ப்பு