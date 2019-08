மாவட்ட செய்திகள்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள்திட்டப்பணிகளை முடிக்காத அதிகாரிகளின் சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் பிடித்தம்மாநகராட்சி கமிஷனர் சுற்றறிக்கை + "||" + On the salary of officers who do not complete the project 50 percent favorite

நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள்திட்டப்பணிகளை முடிக்காத அதிகாரிகளின் சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் பிடித்தம்மாநகராட்சி கமிஷனர் சுற்றறிக்கை