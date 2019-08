மாவட்ட செய்திகள்

2-வது நாளாக இந்திய ராணுவத்துக்கு ஆள்சேர்ப்பு முகாம்: தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 3,250 இளைஞர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Recruitment Camp for the Indian Army as 2nd day

