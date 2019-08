மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததால் உற்சாகம்:குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதிகற்கள் விழுந்து 3 பேர் காயம் + "||" + Excitement due to flooding: Bathing in Courtallam Falls Permission for tourists

வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததால் உற்சாகம்:குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதிகற்கள் விழுந்து 3 பேர் காயம்