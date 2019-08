மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டை இலந்தைகுளம் தூர்வாரும் பணிகலெக்டர் ஷில்பா தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Palayangottai lanthanikulam is the work of raising Collector Shilpa started

பாளையங்கோட்டை இலந்தைகுளம் தூர்வாரும் பணிகலெக்டர் ஷில்பா தொடங்கி வைத்தார்