மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 20 சதவீத குடிமராமத்து பணிகளே முடிவடைந்த நிலை; மழை காலத்திற்குள் பணிகள் நிறைவடையுமா? + "||" + 20 percent of all civilian work in the district is completed

மாவட்டம் முழுவதும் 20 சதவீத குடிமராமத்து பணிகளே முடிவடைந்த நிலை; மழை காலத்திற்குள் பணிகள் நிறைவடையுமா?