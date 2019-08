மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில்ரசாயன விநாயகர் சிலைகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்பொதுமக்களுக்கு மேயர் வேண்டுகோள் + "||" + In Bangalore Do not use chemical Ganesha statues

பெங்களூருவில்ரசாயன விநாயகர் சிலைகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்பொதுமக்களுக்கு மேயர் வேண்டுகோள்