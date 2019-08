மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரசுடனான கூட்டணியை முறித்துவிட்டுஇடைத்தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சி முடிவு + "||" + To stand alone in the by-election Janata Dal (S) Party Result

காங்கிரசுடனான கூட்டணியை முறித்துவிட்டுஇடைத்தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சி முடிவு