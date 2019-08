மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் ஆவணி திருவிழா:சுவாமி-அம்பாளுக்கு குடவருவாயில் தீபாராதனைதிரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Swami-Mother in the kutavaruva tiparatanai The darshan of the devotees in large numbers

திருச்செந்தூரில் ஆவணி திருவிழா:சுவாமி-அம்பாளுக்கு குடவருவாயில் தீபாராதனைதிரளான பக்தர்கள் தரிசனம்