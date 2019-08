மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கான திட்டமிட்ட பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்; அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தல் + "||" + Planning tasks for Smart City should be completed quickly To officials Minister Udumalai K. Radhakrishnan Instructions

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கான திட்டமிட்ட பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்; அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தல்