மாவட்ட செய்திகள்

சூரியனை சுற்றி தோன்றிய ஒளிவட்டம்; மக்கள் ஆர்வமாக பார்த்தனர் + "||" + The circle of light that appeared around the sun; People looked curious

சூரியனை சுற்றி தோன்றிய ஒளிவட்டம்; மக்கள் ஆர்வமாக பார்த்தனர்