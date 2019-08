மாவட்ட செய்திகள்

போராட்டத்தின் போது அத்துமீறி நடந்த கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; விவசாயிகள் கூட்டியக்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + During the struggle Violated The additional police superintendent should take action

போராட்டத்தின் போது அத்துமீறி நடந்த கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; விவசாயிகள் கூட்டியக்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்