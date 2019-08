மாவட்ட செய்திகள்

சதுர்த்தி விழாவையொட்டி விநாயகர் சிலை அமைக்க அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + You can apply for permission to set up a statue of Lord Ganesha at the Chaturthi festival

சதுர்த்தி விழாவையொட்டி விநாயகர் சிலை அமைக்க அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கலாம்