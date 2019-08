மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் விதி மீறல்களால் விபத்துகள் அதிகரிப்பு - நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Increase of accidents due to violation of four lanes of Manamadurai - Emphasis on action

மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் விதி மீறல்களால் விபத்துகள் அதிகரிப்பு - நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்