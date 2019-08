மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் சீரமைப்பிற்கு நிதி உதவி - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Financial Assistance for Renovation of Christian Churches

கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் சீரமைப்பிற்கு நிதி உதவி - கலெக்டர் தகவல்