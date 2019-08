மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடியவர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது + "||" + person Arrested in Thug Act Who hunted animals by Country firearms

நாட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடியவர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது