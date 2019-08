மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறையில் குடிநீர் கேட்டு நகராட்சி அலுவலகம் முன் பொதுமக்கள் தர்ணா + "||" + Public in front of municipal office asking for drinking water in Mannar

