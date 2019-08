மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், 12 லட்சம் பனை கன்றுகள் நட இலக்கு - கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + In the district, 12 million palm seedlings for planting target Collector Asia Mariam Information

