மாவட்ட செய்திகள்

சாலையை சீரமைக்க கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் மறியல்; 23 பேர் கைது + "||" + Demanding the road to be altered Marxist Communist Party Strike; 23 arrested

சாலையை சீரமைக்க கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் மறியல்; 23 பேர் கைது