மாவட்ட செய்திகள்

போலீசாருக்கு எழுதிக்கொடுத்த உறுதிமொழி பத்திரத்தை மீறிய இரட்டை சகோதரர்களுக்கு 355 நாட்கள் சிறை தண்டனை + "||" + In violation of a written promise to the police Twin brothers sentenced to 355 days in jail

போலீசாருக்கு எழுதிக்கொடுத்த உறுதிமொழி பத்திரத்தை மீறிய இரட்டை சகோதரர்களுக்கு 355 நாட்கள் சிறை தண்டனை