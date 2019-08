மாவட்ட செய்திகள்

இருளஞ்சேரி ஊராட்சியில் குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் மறியல்; போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + In the Irilanjeri panchayat Public outrage over denial of drinking water; Traffic impact

இருளஞ்சேரி ஊராட்சியில் குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் மறியல்; போக்குவரத்து பாதிப்பு