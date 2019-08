மாவட்ட செய்திகள்

அங்கன்வாடி மையப்பணியாளர்கள்-மேற்பார்வையாளர்களுக்கு, ரூ.90¼ லட்சத்தில் விலையில்லா செல்போன்கள் + "||" + For Anganwadi Centers-Supervisors Ru90 million of free cell phones Presented by Minister MR Vijayabaskar

அங்கன்வாடி மையப்பணியாளர்கள்-மேற்பார்வையாளர்களுக்கு, ரூ.90¼ லட்சத்தில் விலையில்லா செல்போன்கள்